Госдума приняла закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ , уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

В соответствии с законом, сотрудники ОВД и граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющие ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, наделяются преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Авторы документа отмечают, что действующая редакция федерального закона несправедливо не включила данную категорию граждан в перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты.