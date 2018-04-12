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Госдума приняла закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом
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Госдума приняла закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ, уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
В соответствии с законом, сотрудники ОВД и граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющие ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, наделяются преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
Авторы документа отмечают, что действующая редакция федерального закона несправедливо не включила данную категорию граждан в перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты.
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