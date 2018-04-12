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Помпео: США будут стремиться к «более продуктивным» отношениям с Китаем
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Помпео: США будут стремиться к «более продуктивным» отношениям с Китаем 

РИА Новости 6 часов назад
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что США будут стремиться к «более продуктивным» отношениям с КНР.
"Китай продолжает отрежиссированные и скоординированные усилия с тем, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами на дипломатическом, военном и экономическом фронтах… Нынешняя администрация намерена работать с правительством Китая дипломатическими методами, пытаясь развить более продуктивные двусторонние отношения", — сказал Помпео. Отрывки из выступления Помпео в сенате распространил Белый дом. Само выступление состоится в четверг на слушаниях по утверждению Помпео госсекретарем.
По его словам, КНР использует «слабую» торговую политику США, продолжает «провокации» в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, киберпространстве и «даже в космосе».
По словам Помпео, США благодарны КНР за поддержку в кампании по оказанию давления на КНДР, но Китаю следует «сделать больше» в этом направлении.
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