Помпео: США будут стремиться к «более продуктивным» отношениям с Китаем

"Китай продолжает отрежиссированные и скоординированные усилия с тем, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами на дипломатическом, военном и экономическом фронтах… Нынешняя администрация намерена работать с правительством Китая дипломатическими методами, пытаясь развить более продуктивные двусторонние отношения", — сказал Помпео. Отрывки из выступления Помпео в сенате распространил Белый дом. Само выступление состоится в четверг на слушаниях по утверждению Помпео госсекретарем.

По его словам, КНР использует «слабую» торговую политику США, продолжает «провокации» в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, киберпространстве и «даже в космосе».