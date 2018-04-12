Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» пройдет в Костроме

С 21 по 24 июня в Костромской области состоится XIX Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», узнал KOSTROMA.TODAY. Его участниками станут более 80 ювелирных организаций и предприятий страны и ближнего зарубежья.

Традиционно в рамках фестиваля пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия. Для ювелиров форум станет площадкой для проведения бизнес-переговоров и установки новых деловых контактов. Костромичи и гости города смогут увидеть и приобрести уникальные ювелирные изделия по ценам производителей.