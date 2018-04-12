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Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» пройдет в Костроме
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Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» пройдет в Костроме 

Kostroma.Today 40 минут назад
Фото: Kostroma.Today
С 21 по 24 июня в Костромской области состоится XIX Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», узнал KOSTROMA.TODAY. Его участниками станут более 80 ювелирных организаций и предприятий страны и ближнего зарубежья.
Традиционно в рамках фестиваля пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия. Для ювелиров форум станет площадкой для проведения бизнес-переговоров и установки новых деловых контактов. Костромичи и гости города смогут увидеть и приобрести уникальные ювелирные изделия по ценам производителей.
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