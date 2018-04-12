Крупнейший в Восточной Европе завод по переработке мяса запустят в Подмосковье в апреле

Второй день рабочей поездки делегации Подмосковья во Францию начался со встречи с Агропромышленной палатой и компаниями-производителями региона Овернь-Рона-Альпы. На встрече присутствуют производители мясной продукции, пива, молочной продукции, дистрибьюторы.

«Мясное производство. У нас достойно серьезные позиции по птице и говядине, мы развиваем производство свинины, естественно, с определенными ограничениями экологического характера. На территории Подмосковья присутствуют иностранные компании. Губернатором начата программа по привлечению крупнейших переработчиков — по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе. Он будет открыт в конце апреля. Объем инвестиций — около 300 миллионов евро, кластер будет перерабатывать все виды мяса», — сказал Буцаев.

Буцаев также отметил, что широкая производственная цепочка является приоритетом для Подмосковья.

«Мы инвестору компенсируем все расходы, связанные с инфраструктурой», — заключил Буцаев.