В Казани установят емкости для опасных отходов

Казань выделила 4 760 000 рублей на покупку емкостей для сбора опасных отходов — ртутных ламп, батареек и градусников.

«Это около 85 емкостей, которые мы приобретем, установим и впоследствии передадим региональному оператору, который должен быть выбран в первом полугодии этого года и начнет работу в следующем году», — сообщил глава комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин

Региональный оператор будет обязан внедрять раздельный сбор мусора. Пока предполагается внедрение дуального сбора — разделение на органику и не органику, сообщает пресс-служба мэрии.

Недавно казанские активисты предлагали ввести штраф за нераздельный сбор мусора.

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