Ещё
В Казани установят емкости для опасных отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани установят емкости для опасных отходов 

Казанский Портал 40 минут назад
Казань выделила 4 760 000 рублей на покупку емкостей для сбора опасных отходов — ртутных ламп, батареек и градусников.
«Это около 85 емкостей, которые мы приобретем, установим и впоследствии передадим региональному оператору, который должен быть выбран в первом полугодии этого года и начнет работу в следующем году», — сообщил глава комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.
Региональный оператор будет обязан внедрять раздельный сбор мусора. Пока предполагается внедрение дуального сбора — разделение на органику и не органику, сообщает пресс-служба мэрии.
Недавно казанские активисты предлагали ввести штраф за нераздельный сбор мусора.
Читайте также:
В Осиново пройдет митинг против «мусорного» завода
Казанский Портал: последние новости
В Казани на остановке появился рисунок с Гагариным В Осиново пройдет митинг против «мусорного» завода Инвестор «мусорного» завода ищет сотрудников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода147
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»26
Экс-президент США дал разумный совет Трампу226
Рубль начал утро с очередного падения114
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение