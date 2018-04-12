JIINTECH будет повышать свою международную конкурентоспособность с помощью технологии CCTV

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея , 12 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Рынок цифровых систем охранного видеонаблюдения быстро развивается на фоне растущего восприятия CCTV как обязательного средства предотвращения преступлений.

Компания-разработчик и производитель систем охранного видеонаблюдения JIINTECH Co., Ltd. (генеральный директор — Парк Чжи-хён) пользуется чрезвычайно высокой репутацией за свою способность успешно выполнять все задачи, связанные с созданием систем безопасности.

Деятельность JIINTECH отличается от общепринятой в традиционной отрасли CCTV: процесс разработки и производства систем начинается с момента получения соответствующего запроса от клиента. Подобный маркетинговый подход позволил повысить надёжность продукции JIINTECH, что, в свою очередь, предоставило компании возможность инвестировать значительные средства в НИОКР.

Дабы гарантировать стабильную работу своих систем видеонаблюдения, JIINTECH приняла решение осуществить углублённые научные и проектно-конструкторские изыскания в сферах рассеивания тепла и оптимизации изображения. Результатом стала разработка камеры Full HD EX-SDI с оптимизированными характеристиками рассеивания тепла при температуре свыше 10 градусов по Цельсию и на 70% меньшим теплоотводом по сравнению с традиционными системами. Новинка отличается уменьшенной цифровой насыщенностью и обеспечивает создание системы видеонаблюдения, характеризующейся простотой в установке, перемещении и техническом обслуживании.

В числе своих флагманских продуктов компания JIINTECH также представляет IP-камеру c точечной диафрагмой «JH20M2i-P37». Продукт привлекает внимание сочетанием высокой разрешающей способности, характерного для камер, используемых в банкоматах, с бескомпромиссным качеством изображения.

Как правило, камеры с точечной диафрагмой, устанавливаемые на банкоматах, спроектированы на базе технологии, снижающей качество изображения, поскольку его повышение ведёт к падению эффективности. IP-камера от JIINTECH решает проблему избыточного теплообразования и деградации изображения путём разделения компонентов, отвечающих за получение и передачу видео. Эта разработка получила признание CAPS — ведущей охранной компании Южной Кореи, — и начиная со следующего года будет устанавливаться на всех банкоматах под контролем CAPS.

Генеральный директор JIINTECH Парк Джи-хён отметил: «Мы стараемся повысить качество продукции и уровень доверия к нашему менеджменту со стороны клиентов. Кроме того, посредством непрерывного вложения средств в НИОКР, мы намереваемся обеспечить себе статус комплексного разработчика систем охранного видеонаблюдения, обладающего технологическими преимуществами как в Корее, так и на мировом рынке, для чего разрабатываем технологии, сочетающие в себе интеллектуальные способности и твёрдый характер».

Для получения дополнительной информации о JIINTECH посетите веб-сайт компании или обращайтесь к нам по электронной почте. Веб-сайт: www.jiintech.kr/en Контактная информация: Парк Джи-хён (Jihyun Park) (Email: pjh@jiintech.kr)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/663464/JIINTECH_pinhole_IP_camera.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Парк Джи-хён (Jihyun Park), 82-70-7116-0079