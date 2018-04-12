Недетский аттракцион идёт в Хабаровск морем

На набережной Хабаровска появится экстремальный аттракцион европейского уровня, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Его установят в мае в районе колеса обозрения.

Весной парк стадиона имени Ленина пополнится новинкой — экстремальным аттракционом «Flash». Он представляет собой маятник, вращающийся на 360 градусов. По словам владельца парка аттракционов «Skaland», аттракционов подобного уровня пока нет ни в России , ни в соседнем Китае

— Я давно искал что-нибудь такое, чтобы порадовать всех хабаровчан. Для детей у нас много развлечений, а молодёжь, которой в радость пощекотать себе нервы, как-то обделена. — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» предприниматель Семён Копылов. — Если честно, у меня было слабое представление об экстремальных аттракционах, а Европа ими славится. Там в каждом городе есть передвижные ярмарки — так называемые «луна-парки». И на любой такой ярмарке самая большая очередь на «Flash». Это сейчас любимый аттракцион у европейцев. Я, когда его увидел, тоже влюбился и купил.

Аттракцион рассчитан на одновременный подъём двенадцати человек. Маятник, а также корзины с пассажирскими креслами будут вращаться на 360 градусов. Максимальная высота в верхней точке подъёма составит 25 метров. По словам владельца аттракциона, прокатиться на нём смогут все желающие, чей рост превышает 1,2 метра.

Видео: Gérard Cox — Аттракцион востребован у европейцев, потому что сбалансирован. Экстрим — это хорошо, конечно, но перегрузки должно быть в меру. Он понравиться как тем, кто любит пощекотать себе нервы, так и тем, кто побаивается, но видит, что развлечение безопасное, — отмечает Семён Копылов. — Думаю, порадуются не только хабаровчане, но и наши гости из Китая. У них любят экстрим, но таких аттракционов у них ещё нет.

По словам владельца аттракциона, адреналина посетителям добавит музыкальное сопровождение, которое является неотъемлемой частью шоу. Мощное звуковое оборудование позволит включать не только запрограммированную музыку, но и приглашать ди-джеев.

Экстремальный аттракцион произведён в Голландии . До Дальнего Востока он добирался морским путём, поскольку российские дороги не рассчитаны на такие крупногабаритные грузы. В основе 34 тонной конструкции — цельная автомобильная платформа длиной 15,5 метров. Груз был отправлен в феврале из Бремена и за два месяца прошёл через Ламанш, Гибралтар , Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан, Сингапур и достиг Южной Кореи . Сейчас он ожидает погрузку на другое судно, которое доставит его во Владивосток . Оттуда негабаритную конструкцию отправят на тягаче по автодороге в Хабаровск.

— Для этого придётся пройти процесс согласования с разными структурами, но всё решаемо. После такой кругосветки, оставшиеся 800 км не страшны, я думаю, — говорит Семён Копылов. — По суше до Хабаровска из Европы уже добрались навесные элементы и операторская кабина.

Запустить «Flash» планируется в мае. Монтаж мобильного аттракциона займёт всего пару дней, поскольку он ориентирован на передвижные луна-парки и не нуждается в фундаменте.