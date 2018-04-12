От «Информационного города» к «Умному»: Департамент информационных технологий города Москвы подвёл итоги 2017 года

Спикеры департамента рассказали горожанам о том, как информационные технологии изменили жизнь Москвы в ключевых сферах городского хозяйства (образовании, здравоохранении и ЖКХ) за последние 7 лет. Впервые для отчета был использован формат обмена мнениями — о деятельности ДИТ могли высказаться сами пользователи сервисов, которые как присутствовали на мероприятии, так и имели возможность посмотреть трансляцию онлайн.

Артём Ермолаев , руководитель ДИТ Москвы, уделил внимание истории технологического развития столицы и рассказал об изменениях, которые произошли в городе за последние 7 лет в ходе реализации программы «Информационный город». Говоря о задачах внедрения ИТ в жизнь Москвы, руководитель департамента отметил, что в по-настоящему умном городе технологии должны помогать жителю, делать его жизнь более комфортной, экономить время горожан: «Москва сегодня занимает высокие строчки во многих публикуемых западных рейтингах „Умных“ городов. Но что такое „умный“ город? Для нас — это город, который по-настоящему заботится о жителях. Здесь цифровые технологии в первую очередь приходят людям на помощь. Развивая ИТ в столице, мы стремимся не просто идти в ногу со временем, но и опережать его. Наша задача сегодня — не останавливаться на достигнутом — изменения в отрасли, появление новейших технологий стимулируют нас непрерывно совершенствовать сервисы, разрабатывать и применять самые прогрессивные решения».

На смену заканчивающейся в этом году госпрограмме «Информационный город» придет новая программа — «Умный город», разработка которой началась в настоящее время по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина . В основу новой стратегии лягут ключевые современные технологии. Среди них ДИТ выделяет искусственный интеллект для автоматизации принятия решений на основе анализа данных, технология блокчейн для безбумажных контрактов, большие данные для таргетированных сервисов. Кроме того, были определены основные принципы построения «Умного города», в числе которых — вовлечение жителей всех возрастов в управление городом, доступность всех сервисов круглосуточно с любого устройства, главенство электронного документа над бумажным, опора на отечественные решения и развитие города совместно с бизнесом

Обсуждение программы «Умный город» пройдёт с апреля по июнь 2018 года в публичном режиме — город приглашает отраслевых экспертов, представителей бизнес сообщества, горожан принять участие в разработке новой стратегии, по которой столица будет жить до 2030 года.

Большие изменения за последний год коснулись сферы образования. Светлана Романова , руководитель направления «Информационные технологии в образовании» ДИТ г. Москвы рассказала о том, для чего и как внедрялся единый электронный дневник и журнал во все школы города, о развитии библиотеки электронных образовательных материалов проекта «Московская электронная школа», а также о технологиях Больших данных, которые уже помогают персонализировать учебный процесс, подсказывая родителям подходящие направления для развития их детей.

Активно развивается и сфера столичного здравоохранения. Уже в этом году в московских школах начнёт внедряться Единая медицинская информационно-аналитическая система, отметил руководитель продукта «ЕМИАС» ДИТ г. Москвы Евгений Комаренко. Кроме того, информационная система появится и в больницах — этот глобальный проект будет реализовываться в столице в 2018-2019 годах и позволит объединить в единое целое амбулаторное и стационарное звено в столичном здравоохранении. Качество столичной медицины перейдёт на новый, более высокий уровень — врачи всех медицинских учреждений смогут получать доступ к полной истории болезни пациента в электронной медицинской карте. Отдельно был отмечен и проведённый в 2017 году пилотный проект, в рамках которого врачи поликлиник, выезжающие на прием к пациентам, получали планшеты с мобильным приложением ЕМИАС. Сервис получил высокую оценку со стороны пользователей и в ближайшее время будет масштабирован на весь город.