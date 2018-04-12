В Красноярский край прибыл вице-премьер Беларуси 

Делегация из Беларуси во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла для участия в Красноярском Экономическом форуме, который проходит в регионе с 12 по 14 апреля.
Как сообщили в посольстве республики Беларусь в РФ, в составе делегации — заместитель министра промышленности Александр Огородников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, а также должностные лица республиканских органов государственного управления и подведомственных предприятий.
Сегодня, 12 апреля, белорусская делегация посетила несколько предприятий: ООО «Автоспецмаш», ООО «ТД Белорусский», ООО «Красноярск-БелазСервис». На встречах с их руководством обсуждались возможности создания совместных сборочных производств и предприятий, перспективы наращивания объемов экспорта белорусской промышленной продукции.
Справка «РГ»
В 2017 году товарооборот республики Беларусь с Красноярским краем составил 72,7 миллиона долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 15,8 процента. Основу экспорта составили поставки грузовых автомобилей, а также пультов, панелей, столов для электрической аппаратуры, шин, солода, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов. Импортировались в основном специфические товары: алюминиевая проволока, скипидар и масло из древесины хвойных пород, канифоль, смоляные кислоты и их производные.