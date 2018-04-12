В Красноярский край прибыл вице-премьер Беларуси

Делегация из Беларуси во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла для участия в Красноярском Экономическом форуме, который проходит в регионе с 12 по 14 апреля.

Как сообщили в посольстве республики Беларусь в РФ, в составе делегации — заместитель министра промышленности Александр Огородников , заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун , а также должностные лица республиканских органов государственного управления и подведомственных предприятий.

Сегодня, 12 апреля, белорусская делегация посетила несколько предприятий: ООО «Автоспецмаш», ООО «ТД Белорусский», ООО «Красноярск-БелазСервис». На встречах с их руководством обсуждались возможности создания совместных сборочных производств и предприятий, перспективы наращивания объемов экспорта белорусской промышленной продукции.

Справка «РГ»