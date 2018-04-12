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В Оренбуржье приступили к сезонным работам по капремонту
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В Оренбуржье приступили к сезонным работам по капремонту 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Основные работы начнутся в ближайшую неделю, если позволит погода. До конца года в Оренбуржье предстоит провести капитальный ремонт более 1,5 тысячи элементов, сообщили в пресс-службе правительства области.
Несезонные работы будут касаться инженерных коммуникаций, установке общедомовых прибора учета энергоресуросов и лифтового оборудования.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Оренбургской области с начала года почти 900 человек заключили соглашение о реструктуризации задолженности по капитальному ремонту многоквартирных домов. Самыми активными стали жители восточных районов области
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