В Оренбуржье приступили к сезонным работам по капремонту

Основные работы начнутся в ближайшую неделю, если позволит погода. До конца года в Оренбуржье предстоит провести капитальный ремонт более 1,5 тысячи элементов, сообщили в пресс-службе правительства области.

Несезонные работы будут касаться инженерных коммуникаций, установке общедомовых прибора учета энергоресуросов и лифтового оборудования.