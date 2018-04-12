Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев может покинуть свой пост

Сергее Морозове. Информация его о возможной отставке появилась 9 апреля после аппаратного совещания при губернаторе Ульяновской области

«Господин Гаев, меня не устраивает ваша работа. Я сегодня попросил главу города Ульяновска рассмотреть вопрос о вашем соответствии занимаемой должности», — сказал глава региона в ходе заседания. Об этом сообщил в своем twitter-аккаунте уполномоченный по защите прав потребителей Константин Толкачев. В частности, Сергей Морозов остался недоволен тем, на каком уровне находится благоустройство Ульяновска.

«Мы тоже об этом слышали, но официально подтвердить не можем, у нас пока нет такой информации», — сказали «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии Ульяновска.

Справка.

Алексей Гаев родился 24 сентября 1973 года в Ульяновске. В 1996 году окончил ульяновский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова . Карьеру начал в 1990 году в Научно-исследовательском институте атомных реакторов имени В. И. Ленина учеником токаря.

С 1992 по 1997 год работал юристом в двух организациях. В 1997-2001 годах — генеральным директором ЗАО строительно-финансовой компании «Берег».

С мая 2001 года по апрель 2015 года работал заместителем генерального директора в ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2», затем в ООО «Управляющая компания КПД-2».

С апреля 2015 года занимал должность первого заместителя главы администрации Ульяновска, с сентября — исполняющего обязанности главы администрации города.

17 ноября занял пост главы администрации Ульяновска.

Фото: администрация Ульяновска