Ещё
Мэр — в Сети: Евгений Тефтелев отвечает на вопросы читателей 74.ru в режиме онлайн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр — в Сети: Евгений Тефтелев отвечает на вопросы читателей 74.ru в режиме онлайн 

74.ru 45 минут назад
Фото: 74.ru
12 апреля 74.ru проводит стрим с главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Прямая трансляция, во время которой мэр ответит на вопросы редакции и читателей сайта, доступна на странице нашего ресурса во «Вконтакте».
Мы говорим с Евгением Тефтелевым о благоустройстве города, о том, как чиновники намерены решать проблемы общественного транспорта и наводить порядок на рынке маршрутных такси. Затронем тему экологии и узнаем, чем собираются челябинские власти удивить участников и гостей саммитов ШОС и БРИКС.
Во время эфира вы можете задавать свои вопросы, написав их в комментарии под видео. Трансляция началась в 13 часов в группе 74.ru во «ВКонтакте».
74.ru: последние новости
Главный персонаж — блондинка: челябинка нарисовала комиксы о проблемах девушек всего мира «Кормили слухами»: Тефтелеву припомнили рутениевый скандал и пожаловались на спасателей Вдохновила набережная в Москве: на берегу Миасса построят велодорожки, превращающиеся в каток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода145
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»29
Экс-президент США дал разумный совет Трампу227
Рубль начал утро с очередного падения115
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая178
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение