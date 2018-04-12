Мэр — в Сети: Евгений Тефтелев отвечает на вопросы читателей 74.ru в режиме онлайн

12 апреля 74.ru проводит стрим с главой Челябинска Евгением Тефтелевым . Прямая трансляция, во время которой мэр ответит на вопросы редакции и читателей сайта, доступна на странице нашего ресурса во «Вконтакте».

БРИКС. Мы говорим с Евгением Тефтелевым о благоустройстве города, о том, как чиновники намерены решать проблемы общественного транспорта и наводить порядок на рынке маршрутных такси. Затронем тему экологии и узнаем, чем собираются челябинские власти удивить участников и гостей саммитов ШОС

Во время эфира вы можете задавать свои вопросы, написав их в комментарии под видео. Трансляция началась в 13 часов в группе 74.ru во «ВКонтакте».