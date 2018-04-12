Полигон во дворе. В Сургуте сваливают убранный снег в жилом квартале

Сургуте с начала весны жители дома по проспекту Мира, 55/2 наблюдают, как на месте бывшей стройплощадки в их дворе, растет огромная куча снега. Ежедневно грузовые машины разгружаются рядом с заброшенным котлованом, а тракторы разравнивают и утрамбовывают снежные массы. Факты были зафиксированы жителями дома и активистами Общероссийского народного фронта в Югре

Снег с дворов сваливается в заброшенный строительный котлован посреди микрорайона То, что в Сургуте отсутствует официальный снежный полигон, соответствующий всем техническим требованиям, факт общеизвестный. В этом году убранный с дорог и дворов снег складировался на семи специально выделенных временных площадках. К концу зимы они практически заполнены, поэтому коммунальщики оставляют снежные кучи, где придется, таять под весенним солнышком. В том числе на пустырях и заброшенных стройплощадках.

Летом заброшенный котлован превращается в водоем «Эта ситуация повторяется каждый год. По весне строительный котлован превращается в «озеро», сюда стекает растаявший снег с прилегающих дворов и то, что сюда специально завезли. Дети здесь играют, катаются на плотах. Мы неоднократно обращались в администрацию города с просьбой принять меры. Нам обещали поставить здесь ограждение, но время идет, а ничего не меняется», — рассказала эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

Берега «озера» захламлены строительным мусором и представляют опасность Территория лишь кое-где огорожена хлипким заборчиком. По мнению «фронтовиков», это место представляет потенциальную опасность для детей — бывшая стройплощадка завалена арматурой и полуразрушенными железобетонными конструкциями. Прошлым летом общественники специально привозили сюда главу Сургута Вадима Шувалова и его заместителей, чтобы показать проблемный двор. Градоначальник поручил чиновникам обеспечить безопасность объекта и рассмотреть возможность включить эту территорию в программу по формированию комфортной городской среды. С тех пор прошло девять месяцев, но обещанный забор так и не был установлен. Не появился этот адрес и в перспективных планах благоустройства.

Глава Сургута Вадим Шувалов в июле 2017 года обещал решить проблему «Видимо, этим летом опять дети тут будут плавать на плотах с риском для жизни», — полагает эксперт ОНФ.