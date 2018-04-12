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Медведев: страна гордится теми, кто делает Россию великой космической державой
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Медведев: страна гордится теми, кто делает Россию великой космической державой 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что гордится теми, кто позволяет России оставаться великой космической державой. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте кабмина.
"Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов открыли миру дорогу в космос. Мы гордимся ими и всеми, кто сегодня работает в отрасли, делает все, чтобы Россия оставалась великой космической державой", — говорится в сообщении.
Примерами успехов нынешних ученых в космической сфере являются «современный космодром Восточный, крупнейший в мире комплекс спутниковой навигации ГЛОНАСС, новые космические аппараты, ракеты-носители тяжелого класса, международные программы и проекты», отметил председатель правительства.
12 апреля 1962 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ — День космонавтики.
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