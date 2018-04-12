С августа Пензу и Белгород свяжет новый поезд

Начиная с августа этого года из Пензы до Белгорода можно будет добраться на новом поезде № 689/690. Информация об этом появилась на официальном сайте Куйбышевской железной дороги . В пресс-службе уточнили, что о нововведении рассказали руководители пассажирского комплекса, которые в рамках проведения «Открытого диалога» на железнодорожном вокзале Пенза-1 ответили на вопросы жителей и гостей города.

Санкт-Петербурга, «Основные вопросы пассажиров касались графика движения поездов в летние месяцы. Так, в летнее время из Пензы будут курсировать поезда в направлении Москвы Саранска , Рузаевки, Тольятти Анапы , Адлера, Сухума и Кисловодска . С августа 2018 года новый поезд №689/690 свяжет Пензу с Белгородом», — говорится в официальном сообщении.

Также пензенцев интересовали вопросы индексации тарифов в плацкартных вагонах, предоставления скидок для детей до 17 лет, назначения прицепных вагонов из Пензы в южном направлении.

Подобные открытые встречи с руководством пассажирских компаний проходят на железнодорожном вокзале Пензы регулярно. Все пожелания пассажиров учитываются при формировании расписания поездов дальнего и пригородного следований, а также внедрении новых услуг и маршрутов.