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С августа Пензу и Белгород свяжет новый поезд
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С августа Пензу и Белгород свяжет новый поезд 

PNZdrive 45 минут назад
Фото: PNZdrive
Начиная с августа этого года из Пензы до Белгорода можно будет добраться на новом поезде № 689/690. Информация об этом появилась на официальном сайте Куйбышевской железной дороги. В пресс-службе уточнили, что о нововведении рассказали руководители пассажирского комплекса, которые в рамках проведения «Открытого диалога» на железнодорожном вокзале Пенза-1 ответили на вопросы жителей и гостей города.
«Основные вопросы пассажиров касались графика движения поездов в летние месяцы. Так, в летнее время из Пензы будут курсировать поезда в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Рузаевки, Тольятти, Анапы, Адлера, Сухума и Кисловодска. С августа 2018 года новый поезд №689/690 свяжет Пензу с Белгородом», — говорится в официальном сообщении.
Также пензенцев интересовали вопросы индексации тарифов в плацкартных вагонах, предоставления скидок для детей до 17 лет, назначения прицепных вагонов из Пензы в южном направлении.
Подобные открытые встречи с руководством пассажирских компаний проходят на железнодорожном вокзале Пензы регулярно. Все пожелания пассажиров учитываются при формировании расписания поездов дальнего и пригородного следований, а также внедрении новых услуг и маршрутов.
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