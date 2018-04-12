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Библиотеки Новосибирской области получат финподдержку на пополнение фондов
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Библиотеки Новосибирской области получат финподдержку на пополнение фондов 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Читатели библиотеки смогут посетить обновленный зал художественной литературы, музей интерактивной книги и лофт «Книжный шкаф». На прошедшей презентации врио министра культуры региона Игорь Решетников заметил, что на работы по реконструкции из областной казны было выделено более 15 млн рублей.
Глава министерства отметил, что работы велись с прошлого года и выделенные средства были направлены, в том числе, на создание противопожарной системы в библиотеке. В этом году также будут выделяться деньги из областного бюджета на развитие библиотек: «Областная научная библиотека уже получила 5 млн рублей на пополнение книжного фонда, и мы ожидаем, что этим летом будет выделено еще 12 млн рублей на пополнение фондов библиотек в муниципальных районах», — подчеркнул Игорь Решетников.
В этом году в Новосибирской государственной областной научной библиотеке будут продолжены работы по созданию музея интерактивной книги. В частности он будет сочетать в себе как традиционные, так и мультимедийные формы экспонирования.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, благодаря проведению работ по созданию противопожарной системы областная научная библиотека получит лицензию на проведение обучения библиотекарей из районов Новосибирской области.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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