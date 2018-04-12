Где в Курске отключат электричество? График на 16-20 апреля

В Сеймском округе

С 16 по 20 апреля с 9.30 до 15.00 не будет света в домах на улицах:

Дейнеки 25-31, Малышева 2/23 -8, ПЛК 44-50.

С 16 по 20 апреля с 9.00 до 17.00:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд,3-6-я Лесная улица, городская,3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая,1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Олейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок,1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная,1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная. В Центральном округе

С 16 по 20 апреля с 9.00 до 17.00 не будет электроэнергии на улицах:

Памяти 1-47, Боровых 3-43, 4-40, Литературная 1-13, проспект Дружбы 32-82.

С 17 по 19 апреля с 13.00 до 16.00:

Олимпийская 1-47, 4-40, 42-88, 49-65а, 92-138, 67-121, Спортивная 4-88, 13-43, 45-57, 59-125, 90-162, 158а, Светлая 2-68, 45-95, 44б, Светлый переулок 1-21, 2, 2а, 4,1-й Светлый проезд 2-4; 3-35; 2-й Светлый проезд 20-26. В Железнодорожном округе

С 16 по 20 апреля с 9.00 до 16.00 отключат электричество в домах по улицам:

Театральная 7-57, 48-62, Театральный переулок 2-10, Каширцева 19-47, Путейская 25-53, 24-52, Орджоникидзе 18-34, 21-33, Линейная 21-33, 26-32, Железнодорожная 46-60, 49-59, Бутко 2-42, ВЧК 164-182.

С 17 по 19 апреля с 9.00 до 16.00:

Лазурная 1-93, 2-84;2-й Комсомольский переулок;3-й Комсомольский пер., Луговская 3-69, 2-98, Тимская 7-39, 2-66;2-й Тимской переулок 2-18, 1-23;3-й Тимской переулок 1-13, 2-16;4-й Тимской переулок 1-13, 2-14;5-й Тимской переулок 2-10, 1-13;6-й Тимской переулок;Борзеновский переулок 12-46, 21-49;Курбатовка 2-64, Комсомольская 31-81, 20-68, Комсомольский переулок 32-70, 9-33, Кривецкий переулок 9-23, 12-14, Малый Кривецкий переулок 1-9, 2-10.

19 апреля с 13.30 до 16.30 света не будет в СНТ «Ветеран».