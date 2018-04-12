На каникулах учащиеся школы № 1534 изучали природу на биологической станции МГУ

В дни весенних каникул обучающихся 5-7-ых классов школы № 1534 с радушием встретила Звенигородская биологическая станция им. С. Н. Скадовского МГУ , где увлекательные занятия вели сотрудники биостанции и педагоги школы.

Все занятия были насыщенны, интерактивны и познавательны. План работы был построен так, что мероприятия лагеря были разделены на экскурсионную, теоретическую и практическую части. Тематика практических и экскурсионных занятий подбиралась с учетом школьной программы и опорных знаний учащихся. Для 7 классов — зоология, а для 5-6 — ботаника.

Экскурсии на природу были очень яркими, интересными и запоминающимися. На зоологических тропах ребята познакомились с интересными представителями пернатых, населяющими окрестности биостанции, совершили поход по различным биотопам птиц, слушали их голоса, учились отличать самца от самки, наблюдали за поведением птиц в бинокль.

По ходу выполнения практических заданий дети зарисовывали в тетрадях строение раковины моллюсков, скелета животных, ротовые органы саранчи и т.п.

На экскурсиях по ботанике ребята знакомились с растениями смешанного леса, узнали, чем отличается ель от сосны не только по внешним признакам, но и по особенностям жизнедеятельности, собирали биологический материал: лишайники, растения, грибы, беспозвоночных животных — для работы с ним в лабораториях. Перед практической частью преподаватели рассказывали об объекте, который нужно будет рассматривать под микроскопом или бинокуляром. Ребята получили навыки определения водорослей и лишайников по их характерным признакам с помощью атласов-определителей.

Учитель химии, Евгений Валерьевич, с удовольствием рассказал о том, как решать задачи на вычисление массовой доли элемента в соединениях, рассчитывать массу чистого вещества в растворе, познакомил ребят с таблицей Д. И. Менделеева и понятием «химический элемент», научил проводить химический эксперимент и фиксировать данные.

Особенно ребятам понравились нестандартные задания по математике. Татьяна Анатольевна увлекла ребят игрой «Крестики-нолики». Игра по биологии «Кто хочет стать отличником?», проводимая Лидией Вадимовной, вызвала глубокий интерес благодаря таким вопросам как, например: «Какое животное считается в Индии домашним?».

По результатам каждого занятия каждому участнику выставлялись оценочные баллы. Это мотивировало учеников активнее включаться в занятия, быстрее выполнять задания и получать больше баллов за выполненные задания. По сумме баллов, которые участники набрали за время практики, состоялось награждение. Победителям были вручены грамоты и памятные подарки.