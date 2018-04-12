Nedschroef Machinery представит на WIRE 2018 технологии интеллектуальной штамповки

Херенталс, Бельгия , April 12, 2018/PRNewswire/ — Компания Nedschroef Machinery представит на выставке WIRE 2018, которая пройдет с 16 по 20 апреля в Дюссельдорфе Германия ), новую концепцию для отрасли производства металлических крепежных изделий под названием интеллектуальная штамповка. Интеллектуальная штамповка позволяет улучшить автоматизацию производства металлических изделий, изготовленных методом холодной и горячей штамповки, а также повысить его гибкость и эффективность. Благодаря этому производители смогут создавать более сложные и функциональные изделия, затрачивая меньше времени.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/675890/Nedschroef_Machinery.jpg)

"Текущее состояние отрасли связано с повышением требований к производителям. Решения в области металлических крепежных изделий становятся более сложными и функциональными. Кроме того, в настоящее время производители сосредотачивают усилия на повышении эффективности планирования и соблюдении обязательств. Наши передовые и готовые к эксплуатации решения в области оборудования для штамповки помогают производственным компаниям справиться со стоящими перед ними задачами за счет использования модернизированной технологии штамповки нового поколения", — говорит Матиас Хюттенраух (Mathias Hüttenrauch), глава компании Nedschroef.

Концепция интеллектуальной штамповки основана на революционной технологии электрических сервоприводов Nedschroef, которая позволяет упростить процесс штамповки и повысить его эффективность. С ее помощью можно добиться значительного улучшения воспроизводимости и точности изготовления изделий более сложной формы, повышения производительности и сокращения времени переналадки до 50% за счет использования новых технологий. Кроме того, прямой привод позволяет практически исключить износ оборудования и продлить срок его службы.

Четвертая промышленная революция сделала возможными многоуровневую интеграцию технологий интеллектуальной штамповки и улучшение связи с производственными объектами. Это позволяет осуществить первый значительный шаг в переходе от ПЛК к MES— и ERP-системам в рамках плана Nedschroef по развитию цифровых технологий.

Компания Nedschroef представляет ряд решений в области технологий штамповки нового поколения, основанных на концепции интеллектуальной штамповки. Среди них — профильный станок с электрическим сервоприводом NT60, повышающий точность, воспроизводимость и гибкость изготовления продукции, а также производительность оборудования. К ним также относится многопозиционная установка для холодной и горячей штамповки NC714 с интеллектуальным управлением и функциями энергосбережения в стандартном исполнении.

Устройства интеллектуальной штамповки NC714 и NT60 будут представлены компанией Nedschroef на выставке WIRE 2018 (стенд A06 в зале № 15).

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