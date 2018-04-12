Черноисточинский пруд попал под контроль Генпрокуратуры

Замгенпрокурора Юрий Пономарев предложил главе региона принять дополнительные меры по обеспечению качественного водоснабжения и установить контроль за реализацией принятых решений. По оценке Пономарева, «водная» проблема в Нижнем Тагиле не решается на протяжении длительного времени, что «вызывает обоснованное возмущение со стороны населения».

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Замгенпрокурора акцентировал внимание на ряде существенных проблем. Так, в действующих программах Нижнего Тагила не предусмотрено строительство необходимых коммунальных объектов: станций водоподготовки, очистных сооружений и подобного. Также в 2018 году не заложено финансирование на капремонт сетей, находящихся в аварийном состоянии.

Более того, в нарушение федерального закона нижнетагильская мэрия продала частному лицу расположенные в поселке Черноисточинск уличные водопроводы протяженностью более 2 километров. Материалы об этом переданы в полицию. Вопрос о выводе муниципального имущества будет решаться в судебном порядке.

Установлено также, что местный «Водоканал-НТ» начал подготовительные работы по трассировке трубопровода для осветления сточных вод из шламонакопителя, расположенного в черте Черноисточинского водохранилища. Однако работы, ориентировочная стоимость которых оценивается в 20 миллионов рублей, не были включены в инвестиционные программы «Водоканала-НТ» и утверждены региональным минЖКХ , а потому не могут быть выполнены в текущем году.

Отдельные вопросы у Генпрокуратуры вызвала экологическая обстановка на питьевых водоемах Нижнего Тагила. Отмечается, что разработанный областным минприроды и утвержденный губернатором комплексный план по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов не предусматривает очистку от ила, которая «могла бы стать эффективной мерой для улучшения экосистемы».

Опасные водоросли окрашивают в зеленый цвет воду и прибрежную полосу Черноисточинского пруда.

По поручению Юрия Пономарева собственную проверку провела прокуратура Свердловской области, которая также выявила ряд нарушений. Выяснилось, что «Водоканал-НТ» самовольно сбрасывал загрязненные воды в Черноисточинский пруд — несмотря на истекший срок соответствующего договора. Тагильская мэрия, в свою очередь, «забыла» включить мероприятия по повышению качества водоподготовки в коммунальную программу комплексного развития, действующую до 2030 года. Представления внесены руководству «Водоканала-НТ» и главе Нижнего Тагила Сергею Носову

Помимо этого установлено, что в водоохранной зоне Черноисточинского пруда без разрешения возведены 259 сооружений, а также ограждение и шлагбаум. Вопрос о запрете эксплуатации указанного участка и демонтаже построек будет решаться также в суде. Иск находится на рассмотрении.

9 апреля в управление Генпрокуратуры в УрФО поступил ответ от Евгения Куйвашева о принимаемых мерах по спасению Нижнего Тагила. Глава региона сообщил, что на территории муниципалитета рассматривается заключение концессионного соглашения с «Уральской водной компанией» (российско-венгерское АО). Проект предусматривает строительство двух новых очистных сооружений водоподготовки пропускной способностью 130 тысяч кубометров воды в сутки, новых очистных сооружений канализации пропускной способностью 110 тысяч кубометров стоков в сутки, а также новых магистральных водоводов. На сайте горадминистрации было размещено соответствующее предложение о проведении торгов.

Кроме того, региональным минприроды разработан комплексный план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, утвержденный губернатором в декабре 2016 года. Глава региона подчеркнул, что с 2017 года ежеквартально проводятся рабочие заседания по вопросам экологической реабилитации водоемов и исполнению комплексного плана.

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Стоит напомнить, что 21 марта 2018 года в Общественной палате Свердловской области прошли публичные слушания с участием областных властей и руководства «Водоканалов». Чиновники, эксперты и общественники обсудили нюансы предстоящего концессионного соглашения с «Уральской водной компанией». Также поднимался вопрос о проведении изыскательских работ по Черноисточинскому пруду, без восстановления которого ожидать качественной водопроводной воды в Нижнем Тагиле не приходится.

Выяснилось, что средства на проведение соответствующих работ были выделены муниципалитету из областного бюджета, однако тагильские чиновники до сих пор не объявили торги по исследованию пруда. Даже если разобраться с финансовой стороной вопроса получится оперативно, проектно-изыскательские работы могут начаться не раньше 2019 года. Сроки затягиваются, что ведет к срыву исполнения комплексного плана и отсрочке реабилитации водоема.

Фото: Андрей Волегов