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Приставы опечатали залы кинотеатра в ТРК «Европа Сити Молл»
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Приставы опечатали залы кинотеатра в ТРК «Европа Сити Молл» 

ria34.ru 49 минут назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде после выявленных сотрудниками прокуратуры нарушений правил пожарной безопасности в ТРК «Европа Сити Молл» приставы опечатали двери кинотеатра «Синема Парк», об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
— В Центральный районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о запрете демонстрировать кинофильмы, допускать посетителей в помещение кинозалов, находящихся в части здания ТРК «Европа Сити Молл».
Судебный пристав-исполнитель незамедлительно осуществил выход в торгово-развлекательный комплекс для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, — пояснили в областном управлении судебных приставов.
Также уточняется, что директору кинотеатра вручено постановление о запрете показа кино. Руководителя предупредили об уголовной ответственности.
— Деятельность до устранения нарушений возобновлять запрещено, иначе грозит возбуждение дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», — добавили в УФССП. — Все входы в кинозалы опечатаны, также доступа нет в кинопроекционную.
Напомним, прокуратура сообщила о закрытии кинотеатра в «Европа Сити Молл» 10 апреля. В сообщении надзорного ведомства указывалось, что найдены многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Так, система автоматической противопожарной защиты находилась в нерабочем состоянии. В кинозалах не соответствовал требованиям норм пожарной безопасности уровень звука речевых оповещателей системы управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, из-за штор на выходах оказались закрыты световые оповещатели «Выход». Это лишь часть нарушений, на которые указали проверяющие.
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