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Для жителей района Восточный подобрана первая «стартовая» площадка для реализации Программы реновации
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Для жителей района Восточный подобрана первая «стартовая» площадка для реализации Программы реновации 

Департамент градостроительной политики города Москвы 56 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, благодаря принятому Сергеем Собяниным решению, в районе Восточный Восточного административного округа города Москвы подобрана «стартовая» площадка для переселения жителей по Программе реновации.
«Данное решение особенно значимо для района Восточный, поскольку ранее в нем отсутствовали «старты» для переселения жителей по программе», — отметил Лёвкин.
Это одна из семи новых «стартовых» площадок, о которых ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин: «Добавлены семь новых площадок, которые находятся в четырех округах: САО, СВАО, ВАО, ЮАО. Один земельный участок по адресу: улица Севанская, владение 54-56 исключен из-за большого количества инженерных коммуникаций».
Лёвкин добавил, что при выборе «стартовых» площадок учитывалось, чтобы новая площадка находилась в районе реновации, вблизи домов, включенных в Программу, важно, чтобы площадки были с минимальным набором обременений, была возможность квартальной застройки.
Руководитель Департамента отметил, что существующий перечень из 242 «стартовых» домов не является окончательным и будет актуализирован по итогам дополнительной проработки площадок.
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