Для жителей района Восточный подобрана первая «стартовая» площадка для реализации Программы реновации

«Данное решение особенно значимо для района Восточный, поскольку ранее в нем отсутствовали «старты» для переселения жителей по программе», — отметил Лёвкин.

Это одна из семи новых «стартовых» площадок, о которых ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин : «Добавлены семь новых площадок, которые находятся в четырех округах: САО, СВАО, ВАО, ЮАО. Один земельный участок по адресу: улица Севанская, владение 54-56 исключен из-за большого количества инженерных коммуникаций».

Лёвкин добавил, что при выборе «стартовых» площадок учитывалось, чтобы новая площадка находилась в районе реновации, вблизи домов, включенных в Программу, важно, чтобы площадки были с минимальным набором обременений, была возможность квартальной застройки.

Руководитель Департамента отметил, что существующий перечень из 242 «стартовых» домов не является окончательным и будет актуализирован по итогам дополнительной проработки площадок.