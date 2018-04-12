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На вокзале Пермь II сделали поручень посередине пандуса. Что пошло не так
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На вокзале Пермь II сделали поручень посередине пандуса. Что пошло не так 

59.ru 49 минут назад
Фото: 59.ru
О заблокированном спуске для инвалидов-колясочников в тоннеле на привокзальной площади Перми-II рассказали пассажиры. В «РЖД» пояснили, что проблемы временные и скоро для маломобильных граждан заработает специальный лестничный подъемник.
— На вокзале Пермь-II идет ремонт тоннеля на выход горнозаводского направления! Как подняться мамочке с коляской или инвалиду на коляске? — написали читатели 59.ru.
За разъяснениями мы обратились в «РЖД». Там поспешили успокоить и сообщили, что трудности для маломобильных пассажиров при спуске в тоннель временные и связаны с установкой в тоннеле лестничного подъемника.
— Для удобства пассажиров с колясками и большим багажом на лестничных пролетах до 1 июня будут уложены дополнительные полозья, — рассказали 59.ru в пресс-службе «РЖД». — Сейчас подняться на платформы и в вокзал можно по пандусу, расположенному справа от главного входа в вокзал, со стороны Горнозаводского направления. В «РЖД» добавили, что инвалиды-колясочники могут воспользоваться на вокзале заниженным кассовым окном, а также вызвать помощь. Инвалиды также могут воспользоваться услугой бесплатного сопровождения и обслуживания на вокзале, при посадке и высадке из вагона, а также при резервировании специализированных мест в поездах. Для этого за 24 часа до прибытия на вокзал необходимо позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 775-00-00.
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