Как уральские регионы справляются с указами президента

«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — отметил президент.

В свою очередь Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) опубликовало рейтинг регионов по работе с молодежью. В пятерке оказались сразу два региона Урфо — Ямал занял второе место, Югра — четвертое. Остальные оказались чуть ниже — Тюменская область (16-е), Курганская (19-е), Челябинская (26-е), Свердловская область (38-е). Положение Ямала неудивительно — доля систематически занимающегося физической культурой и спортом населения достигла беспрецедентного уровня — 40,5%.

Подобная картина наблюдается и в рейтинге, подготовленном Минздравом . Ямал (2-е место) и Югра (5-е место) попали в пятерку регионов России с самым низким уровнем смертности. При этом в арктическом регионе рождаемость превышает смертность в 2,8 раза. Тюменская область стала одним из субъектов Федерации, где происходит заметное снижение смертности. Курганская, Свердловская и Челябинская области близки к средним значениям. Ямал, кстати, еще и входит в немногочисленную группу регионов с постоянным положительным естественным приростом населения. Коэффициент естественного прироста на 1000 населения в округе выше, чем показатель по УрФО в 45 раз и в 5,5 раз, чем целом по России.

Анализируя эти данные, можно сказать, что на Урале средний уровень «температуры» социального самочувствия. Регионы соответствуют основным параметрам, установленным президентом и правительством страны. Об успехах неоднократно говорил и полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских . При этом среди регионов Урала сильно выделяется Ямал, который обходит по основным показателям не только своих соседей, но и большинство регионов страны. На примере арктического региона стоит посмотреть, что именно является основой для успешного исполнения майских указов главы государства.

Первое, что называют эксперты — это комплексный подход. Руководство любого региона должно продумывать и развивать сразу все социальные направления. Это, наверное, самый сложный момент — потому что он требует серьезных управленческих решений.

Второе — это расходы бюджета на социальную политику. Для примера: на Ямале до 80% казны идет на социально-значимые расходы. Деньги идут на поддержку всех слоев населения — от КМНС до ветеранов и многодетных семей. Еще один важный момент — прямая социальная поддержка населения. Так, на Ямале гражданам предоставляются свыше 100 мер социальной поддержки, 60% из которых региональные.

Третье — насущный жилищный вопрос и социальная инфраструктура. Его решение требует огромных денежных вливаний. На Ямале программа по расселению граждан из жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, выполнена. Переселено граждан больше, чем в Московской области . Всего за 7 лет жилищные условия улучшили 22 тыс. семей, что сопоставимо с размером среднего северного города. Упор сделан и на социальную инфраструктуру. При сотрудничестве ТЭК строятся детские сады, школы, спортивные сооружения.

В целом все эксперты сходятся во мнении, что опыт Ямала можно использовать при решении проблем в других регионах.