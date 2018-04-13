А людей не спросили. Что в Тюмени говорят о мегапроекте по реконструкции улицы Мельникайте

Напомним, впервые о грандиозном проекте реконструкции улицы Мельникайте со строительством развязок на пересечении с улицами Республики, 50 Лет Октября, 30 Лет Победы, Дамбовской и Дружбы заговорили более года назад. В мае прошлого года администрация представила концепцию превращения улицы в магистраль непрерывного движения на выставке « Тюмень — наш дом». Проект предполагает двухуровневое движение на основных перекрестках, расширение проезжей части до 6-8 полос, что кратно увеличит пропускную способность, обеспечит безостановочный коридор с севера (от улицы Федюнинского) на юг (до улицы Дружбы, а в перспективе — до Велижанского тракта). Средняя скорость потока составит 80 км/ч.

Уже разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация по реконструкции участка улицы от Харьковской до Хабаровской. Работы планируют начать в 2018 году. Одновременно разрабатывается ПСД еще по нескольким участкам.

Реализация проекта чревата целым комплексом последствий для экологии и здоровья населения, уверен Альберт Фахрутдинов , который также является председателем комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области

«В прессе акцентировали внимание на сносе более 700 деревьев. Но это не самая большая проблема, — говорит эколог. — Прежде всего расширение проезжей части приведет к нарушению градостроительных норм. Увеличение транспортного потока более чем в два раза безусловно приведет к ухудшению состояния окружающей среды, что негативно отразится на здоровье тех, кто живет, работает на этой улице, да и просто будет ходить по ней. Концентрация вредных выхлопов возрастет. Кроме того, будут превышены предельно допустимые нормы по уровню шума».

Он отмечает, что к таким выводам приводит анализ проекта только по участку от Харьковской до Хабаровской длиной около 700 метров. Но экологов беспокоят еще как минимум три участка реконструкции: строительство развязок на пересечении с улицами Дружбы, 50 Лет Октября и Республики. «Пока еще не готова проектная документация, мы призываем прислушаться к нашим рекомендациям по этим этапам реконструкции, — говорит Фахрутдинов. — Мы считаем концепцию по созданию в центре города магистрали непрерывного движения ошибочной. Это означает, что по ней будет в несколько раз увеличен поток транспорта, в том числе транзитного, что недопустимо. Для этого существует кольцевая дорога».

По словам общественника, против проекта реконструкции выступает и архитектурное сообщество. «Эта дорога будет не для горожан, а для переброски транспорта насквозь через центр с одного конца города на другой. Тех, кто живет на улице Мельникайте, где уже сложившаяся застройка, не ждет от такого соседства ничего хорошего. Но их интересы почему-то не учтены», — высказал свое мнение координатор коллегии экологов общественного совета города Тюмени.

Магистрали такого уровня должны находиться на расстоянии 50 метров от жилых домов и отделяться от них лесополосой, замечает эксперт. «Но проект этого не предусматривает. Есть и другие грубые нарушения градостроительных норм. Что касается деревьев, то красной нитью через природоохранное и градостроительное законодательство проходит мысль о том, что если человек, развивая инфраструктуру, вынужденно вмешивается в природную среду, то он обязан в полном объеме компенсировать наносимый ей вред. Однако проект не предусматривает полной компенсации вырубки 711 деревьев. Средств, которые закладываются на эти цели — около 650 тысяч рублей, в лучшем случае хватит на посадку 150 деревьев, исходя из сегодняшних цен на эти мероприятия. Если учесть, что часть этих деревьев наверняка не приживется и погибнет, то компенсация получится еще меньше. К тому же придется ждать десятки лет, пока они вырастут».

Также, отметил Альберт Фахрутдинов, возрастание нагрузки по шуму и другим параметрам жильцам, по проекту, планируют компенсировать установкой пластиковых окон. «При этом в материалах отсутствует указание на общественное обсуждение этих решений. То есть люди даже не догадываются, что им собираются менять окна в квартирах. Наверное, все-таки у граждан надо спросить сначала — может быть, они не согласны менять», — добавляет общественник.

По его мнению, в целом весь проект следует пропустить через публичные слушания. Пока таких намерений никто не обозначил, подчеркивает Фахрутдинов. «Не знаю, что думают по этому поводу чиновники, но мы в своих рекомендациях отметили необходимость проведения публичного обсуждения. Проект очень значимый и затрагивает интересы многих жителей, нужна общественная экспертиза», — высказал свое мнение представитель экологов.

Несколько иного взгляда на этот проект придерживается лидер фракции КПРФ в Тюменской городской думе Динар Абукин. Это тот редкий случай, когда его мнение, пусть и местами, но расходится с позицией общественности.

«Город был и останется навсегда институтом сосредоточения открытий: научных, социальных, экономических и управленческих. В городе, как большом социальном явлении, может присутствовать глупость, ретроградство и спекуляция намерениями, но их должно быть настолько мало, насколько возможно, чтобы они не мешали идти по пути созидания, творения и производства новых общественных благ, отвечающих духу времени и нацеленных в долгосрочную перспективу.

Пора Тюмень превращать в суперсовременный мегаполис, который станет центром будущей городской агломерации с диаметром минимум в 100 километров. Географически, технически и экономически улица Мельникайте лучше всего подходит для строительства автомагистрали. Что касается 700 с лишним деревьев, предназначенных для сноса, то здесь, по-моему, надо подходить новаторски. Проект-то, собственно, инновационный: деревья надо пересадить, а не спиливать по старинке. Мало того, надо активизировать создание широкого сплошного зеленого кольца с минимальным радиусом от окраин Тюмени в 50 километров. Наконец, автомагистраль выступит в роли социально-экономического драйвера, ибо на этот перспективный свет охотно слетятся многие очень серьезные инвесторы: по обеим сторонам улицы надо сносить почти все дома, построенные до 1980 года, иначе они скоро посыпятся, как замки из песка. Обновленная Мельникайте запустит процесс реконструкции, модернизации и нового строительства для Тюмени и Тюменской области», — заявил Абукин.

Добавим, что заказчиком реконструкции улицы Мельникайте выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Автором проекта по реконструкция участка от Харьковской до Хабаровской является ООО «Проектная компания „УралДорТехнологии“ из Екатеринбурга . Стоимость реконструкции — 204 миллиона рублей. Работы на этом участке планируется выполнить за 8 с половиной месяцев. В рамках проекта в створе улицы Мельникайте уже построен новый мост через реку Туру.

Ранее проект уже подвергал критике известный столичный блогер Илья Варламов . » Весь цивилизованный мир строит трамвайные системы и развивает электротранспорт, а у нас наоборот демонтируют рельсы и вместо трамваев пускают маршрутки. Везде делают пешеходные зоны, развивают общественные пространства, у нас продолжают расширять дороги. Мир строит удобные города, транзитный трафик выводят из центров крупных городов, снижают скорость движения. А что у нас? У нас в Тюмени радостно рассказывают, что через жилые районы пустят скоростную трассу с развязками и тоннелями, а людям построят удобные надземные переходы! А так как трасса пройдет прямо под окнами домов, поставят звукоизолирующие экраны! Безумие? Нет, просто глупость», — написал он на своей странице.

В стремлении решить все транспортные проблемы кубометрами бетона и асфальтовыми полями, Тюмень собирается превратить обычную улицу в монстра, говорит Варламов: «Для этого, по сложившимся обычаям, были приглашены строители, которые быстро вывели принцип „больше полос + меньше светофоров = всем хорошо“ и пошли считать смету. Увы, в Тюмени чужой опыт не изучают, а за транспортное планирование там, видимо, отвечают строители с дорожными полицейскими. Давайте для них сделаем поверхностный анализ и объясним на пальцах, что не так. Всё-таки жалко жителей улицы Мельникайте, плюс выкидывать в кризис огромную кучу денег на бессмысленный проект — не самое лучшее решение». Стоит добавить, что в администрации категорически не согласны с точной зрения блогера.