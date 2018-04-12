Около 80 тележек с мороженым и напитками заработают на улицах Москвы с 1 мая

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С 1 мая на улицах города начнут работу тележки с мороженым и прохладительными напитками. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места» — сообщил А. Немерюк.

Он добавил, что продавать мороженое и прохладительные напитки в тележках будут с 1 мая по 1 октября.

Впервые такие сезонные нестационарные торговые объекты появились в парках в 2013 г., на территории города их начали размещать в 2017 г.