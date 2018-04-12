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Госдума приняла закон о запрете финансирования распространения оружия массового уничтожения
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Госдума приняла закон о запрете финансирования распространения оружия массового уничтожения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий меры по недопущению финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Документом предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.
Согласно принятым ко второму чтению поправкам, предлагается установить ответственность за неисполнение обязанностей по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением такого оружия.
Кроме того, поправками предлагается установить обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одна из сторон включена в перечень лиц, причастных к распространению указанного вида оружия. Также устанавливаются основания включения лиц и организаций в такой список, при этом порядок формирования данного перечня будет устанавливаться правительством РФ.
Законом также предусматривается блокировка банковских счетов, заподозренных в содействии распространению оружия массового уничтожения. Также, согласно документу, финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях, предположительно связанных с финансированием такого вида оружия. Обслуживание в этом случае приостанавливается на пять рабочих дней до одобрения операции.
Помимо этого законом предлагается установить, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается правительством РФ. Перечень формируется по аналогии со списком, установленным Советом безопасности ООН.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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