Госдума приняла закон о запрете финансирования распространения оружия массового уничтожения

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий меры по недопущению финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Документом предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, предлагается установить ответственность за неисполнение обязанностей по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением такого оружия.

Кроме того, поправками предлагается установить обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одна из сторон включена в перечень лиц, причастных к распространению указанного вида оружия. Также устанавливаются основания включения лиц и организаций в такой список, при этом порядок формирования данного перечня будет устанавливаться правительством РФ

Законом также предусматривается блокировка банковских счетов, заподозренных в содействии распространению оружия массового уничтожения. Также, согласно документу, финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях, предположительно связанных с финансированием такого вида оружия. Обслуживание в этом случае приостанавливается на пять рабочих дней до одобрения операции.

Помимо этого законом предлагается установить, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается правительством РФ. Перечень формируется по аналогии со списком, установленным Советом безопасности ООН

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.