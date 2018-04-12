В Нерехте река начала выходить из берегов, и чуть не затопила часть города

В Нерехте чуть не закончился бедой выход из берегов одноименной реки. Вода начала в обход дамбы течь по обводному каналу, а потом стала подтапливать низину.

Обводной канал построили на время ремонта местной плотины, а потом его засыпали. Но после схода снежного покрова река стала более полноводной, и все равно начала заполнять искусственное русло. К счастью, до домов вода не добралась. Работники служб укрепили плотину, обводной канал заложили бетонными блоками.

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Уровень воды в реке уже снизился на 40 сантиметров, но на плотине будут вести постоянное дежурство.

Работы по укреплению береговой линии проверил даже глава региона, который был в Ярославле и на обратном пути проехал через Нерехту, сообщает пресс-служба губернатора.

Он поставил задачу укрепить сооружения в кратчайшие сроки, увеличить силы, привлеченные к работе. Всего в укреплении обводного канала задействовали около 200 человек и более 10 единиц техники, так что работы выполнили за несколько часов.