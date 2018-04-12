Ритуальным агентам раздали планшеты

Мы уже привыкли заказывать товары через Интернет, консультироваться со специалистами в режиме «онлайн», дистанционно записываться к врачу, покупать билеты из любой точки мира…

Теперь доступными для заказа в формате «онлайн» стали даже ритуальные услуги. Служба Ritual.ru (ЗАО «Ритуал-Сервис») проводит целую программу автоматизации своих услуг и теперь выпустила первое в сфере ритуального бизнеса приложение для планшета ритуального агента, которое позволяет существенно упростить весь процесс организации похорон.

К сожалению, сфера ритуальных услуг давно попала в круг интересов разного рода мошенников, которые пользуются растерянностью родственников покойного в этот непростой момент их жизни. Надежные источники рассказали нам, что таким нечистоплотным людям продают информацию о тех, кто только что покинул этот мир — и они хищно ее ждут. Они не жалеют денег за такие данные — информаторы оценивают свои услуги в кругленькие суммы (до 25 тысяч рублей). Ведь потом все окупается — цены за организацию похорон «черных агентов» гуманностью не отличаются.

Ведут они себя довольно агрессивно. Родственники еще не успевают осознать потерю, а к ним в квартиры начинают ломиться незнакомые люди. Официальных договоров они чаще всего не заключают, никаких чеков не выдают, да и вообще — довольно часто просто обманывают доверчивых граждан.

Можно ли как-то застраховаться от обмана в этой сфере? От того, что кто-то воспользуется твоей наивностью и обдерет как липку? Существует мнение, что в основе похоронного рынка — технологии каменного века и его нельзя изменить. «Но это не так», — убежден Фёдор Егерев, IT-директор Ritual.ru.

Итак, во-первых, с любой стороны лучше иметь дело с официальными агентствами. Они не обманывают, их цены адекватны. Кроме того, они обязательно заключают договор и помогают родным на всех этапах организации похоронного процесса — от встречи экстренных службы до самой похоронной церемонии.

Во-вторых, лучше выбирать агентства, которые давно присутствуют на рынке, у которых большой опыт работы и которым не чужды новые технологии.

Например, служба Ritual.ru — одно из крупнейших российских ритуальных агентств, которое помогает провожать людей в последний путь — теперь выстраивает отношения с заказчиками только с помощью планшета. Никаких бумажных каталогов с картинками, на которых зачастую даже не указана цена, здесь нет.

Схема проста. Заказчик звонит в городскую специализированную службу по вопросам похоронного дела Ritual.ru (ЗАО «Ритуал-Сервис») — и дальше уже может ни о чем не волноваться. После обращения центральный оператор находит через специальное приложение посредством геолокации ближайшего агента для выезда на адрес. Примерно также работают сегодня крупные компании по вызову такси. Максимум в течение 20-30 минут агент прибывает на место. Выезд агента к заказчику обеспечивается в круглосуточном режиме.

Перед приездом ритуального агента службы Ritual.ru заказчику приходит СМС-уведомление с номером заказа, ФИО агента и номером его удостоверения, после чего, когда агент перезванивает или приезжает, всегда можно перепроверить его данные, таким образом оградив себя от непрошенных гостей.

Повторяем, работать с заказчиком распорядитель похорон будет только с помощью планшета и специального приложения, которое отображает полный каталог профильных и сопутствующих товаров и услуг, фиксирует заказ в виде заявок на складах компании. Все цены в онлайн-каталоге на планшете фиксированы и окончательны, оплата прозрачна. Никаких доплат в ходе исполнения заказа и организации похорон не будет. Обман со стороны агента не возможен. Все звонки осуществляются через proxy-телефон, данная технология необходима для контроля качества предоставления услуг и контроля агентской службы.

Как только выбор товаров и услуг будет произведен, тут же прямо в режиме онлайн оформляется заказ. Его оплата происходит банковскими картами или электронными деньгами в соответствии с ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

Далеко не у всех людей может оказаться достаточно свободных денежных средств, и это не является серьезной проблемой — через приложение можно оформить оплату в рассрочку.

На планшете генерируется выписка счета на оплату. Если вы решите сделать оплату наличными деньгами, вам обязательно выдадут чек — ведь все ритуальные агенты службы Ritual.ru приезжают на вызов с контрольно-кассовыми аппаратами.

Кроме того, все планшеты агентов подключены к сети и системе 1С-Предприятие — для автоматической передачи заказа и выписки счета. Таким образом завысить цену или взять с клиента лишние деньги за несуществующие услуги просто нереально. Новая бизнес-модель Ritual.ru обеспечивает полный контроль за агентами и исключает влияние человеческого фактора.

Иными словами, с помощью приложения существенно повышается оперативность предоставления ритуальных услуг и обеспечивается полная открытость процесса их заказа.

Хочется верить, что опыт честных распорядителей похорон поможет навести порядок на этом рынке и сделает услуги «черных агентов» просто никому не нужными.

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