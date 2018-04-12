Эксперты расскажут о секретных методах ведения бизнеса на Synergy Insight Forum

С 23 по 25 апреля 2018 года пройдет форум Synergy Insight Forum на котором выступят 36 спикеров, добившихся успехов в различных областях: бизнес, наука культура. За 3 дня эксперты рассмотрят темы развития бизнеса, саморазвития и предложат множество интересный методик и идей.

На мероприятии будут присутствовать порядка 240 компаний и 6000 представителей, поэтому помимо стимулирования новых бизнес-идей, форум помогает получить полезные знакомства, провести деловые переговоры и обмениваться опытом.

Предусмотрены различные ценовые категории, корпоративные пакеты и специальные предложения. Вместе с билетом на SIF, участник получает возможность участия в бизнес-марафоне «Трансформация» — программе-акселераторе для создания и совершенствования бизнеса. В стоимость билета входят 52 учебных модуля и дополнительные подарки в зависимости от пакета.

текст: Иван Маличенко, фото: Synergy Insight Forum