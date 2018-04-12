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Эксперты расскажут о секретных методах ведения бизнеса на Synergy Insight Forum
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Эксперты расскажут о секретных методах ведения бизнеса на Synergy Insight Forum 

BitCryptoNews 59 минут назад
Фото: BitCryptoNews
С 23 по 25 апреля 2018 года пройдет форум Synergy Insight Forum на котором выступят 36 спикеров, добившихся успехов в различных областях: бизнес, наука культура. За 3 дня эксперты рассмотрят темы развития бизнеса, саморазвития и предложат множество интересный методик и идей.
На мероприятии будут присутствовать порядка 240 компаний и 6000 представителей, поэтому помимо стимулирования новых бизнес-идей, форум помогает получить полезные знакомства, провести деловые переговоры и обмениваться опытом.
Продолжительность выступления каждого спикера длится 30 минут, а в их числе будут Константин Хабенский, Тина Канделаки, Андрей Малахов и многие другие.
Предусмотрены различные ценовые категории, корпоративные пакеты и специальные предложения. Вместе с билетом на SIF, участник получает возможность участия в бизнес-марафоне «Трансформация» — программе-акселераторе для создания и совершенствования бизнеса. В стоимость билета входят 52 учебных модуля и дополнительные подарки в зависимости от пакета.
текст: Иван Маличенко, фото: Synergy Insight Forum
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