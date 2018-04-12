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Курянки смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»
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Курянки смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель» 

Курские известия 51 минуту назад
Фото: Курские известия
Женщины смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса
В Курске стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». В нашем регионе он проходит при поддержке «Центра поддержки предпринимательства Курской области» совместно с Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Тренинги в рамках программы пройдут с 16 по 20 апреля, занятия будут проходить в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса.
По данным организаторов, образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учёте в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно через региональные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Центры поддержки предпринимательства, а также на сайте mama-predprinimatel.ru.
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