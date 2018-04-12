Национальная рознь и другие негативные последствия объединения ГДР и ФРГ

22 декабря 1989 года открылись Бранденбургские ворота. Граждане ГДР могли свободно получать визы и посещать Западный Берлин, ФРГ. Эйфории, чувству свободы не могли помешать мнения скептиков. Однако не всё было столь радужно.

Налоговое бремя

Единая Германия получила и двойные проблемы. В первую очередь, они возникли в экономической сфере. Большую финансовую нагрузку на себя взяла западная часть. Нужны были средства на переустройство государственного аппарата, обновление производства и коммуникаций. Для этого был введен новый налог с доходов физических и юридических лиц, в дополнение к обычному подоходному налогу и налогу на прибыль корпораций. Его назвали «взнос солидарности» — Soldaritätszuschlag. Пришлось уменьшить и сумму пособий по безработице, пособий для многодетных семей. Кроме того, Западная Германия взяла обязательства по выплате внешнего долга Восточной.

Экономический упадок

Промышленность Восточной Германии к моменту объединения была не в лучшем состоянии: 20% предприятий работали в убыток, 50% — нуждались в срочных вложениях на модернизацию и только 30% — были признаны рентабельными.

«Германия осталась крупнейшим торгово-экономическим партнером России , но возможности, которые были заложены в наше экономическое сотрудничество при объединении Германии, оказались в значительной мере утраченными. Объем взаимной торговли снизился, хотя правительство ФРГ поощряло ее, предоставив немецким фирмам, особенно на территории бывшей ГДР, соответствующие государственные гарантии. Только в 1992 году оно выделило для этого 5 млрд марок в форме кредитов «Гермеса», из которых 4 млрд — на поддержку торговли с Россией», — писал Михаил Горбачев в своей книге «Как это было: Объединение Германии».

Бедность

Восточные земли отставали в своих показателях экономического роста. Потенциальный уровень бедности здесь равнялся 19% (то есть каждый пятый), против 13% на западе (каждый десятый). Федеральное правительство специально для развития восточных регионов выделило около двух триллионов евро за 15 лет.

Из-за системы пересчета пенсии на Западе ниже. Для сравнения: житель бывшей ГДР получал в 2010 году пенсию в размере 1060 евро, а житель западных федеральных земель — 985 евро.

Безработица и здоровье

Убыточные предприятия закрывали, сельскохозяйственное производство приходило в упадок. Катастрофически возросла безработица в Восточной части. Так как в Западную Германию начался поток рабочей силы, дешевой рабочей силы.

Уровень безработицы был следующим: один работающий на четверых безработных. Это сказалось и на показателях здоровья нации — уехали более молодые и здоровые. Поэтому в восточных федеральных землях чаще встречаются больные диабетом второго типа; больше, чем на западе, распространен инфаркт. А вот депрессией страдают в большей степени в западных землях.

В связи с тем, что еще в ГДР были введены обязательные прививки, на востоке реже болеют гриппом. А количество случаев заболеваний менингитом со смертельным исходом сократилось от 120 до 10 к 1990-м году, также благодаря вакцинации.

Национальная рознь

Культурологи указывают на различие менталитетов жителей восточных и западных земель. По их мнению, соскучившиеся по изобилию граждане ГДР приняли объединение страны прежде всего как возможность утолить товарный голод, а демократические ценности стали красивой упаковкой. Отношение отличалось ко многим вещам: ко времени, работе, начальству, противоположному полу. Разный политический и культурный опыт сказался и после падения Берлинской стены. Новое хозяйство, отсутствие государства-опекуна, другие социальные ценности — вот инструменты, перекраивающие менталитет.