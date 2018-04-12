Администрация Балахнинского района нарушила градостроительное законодательство 

По данным прокуратуры Нижегородской области, ранее администрация Балахны издала регламент по предоставлению градостроительных планов земельных участков на территории указанного муниципального образования. Данный нормативно-правовой акт предусматривал порядок подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка. Однако застройщиков требовали предоставить не предусмотренные законом документы.
Городская прокуратура опротестовала данную практику. Протест надзорного ведомства был удовлетворен. В пресс-службе отмечают, что административный регламент приведен в соответствие с требованиями законодательства.