Вопрос о назначении нового прокурора Удмуртии рассмотрят на внеочередной сессии Госсовета

Ижевск. Удмуртия . На внеочередной сессии Госсовета, которая состоится 18 апреля, рассмотрят вопрос о назначении прокурора Удмуртии. Об этом стало известно во время заседания президиума регионального парламента в четверг, 12 апреля. Постановление президиума приняли единогласно. По словам спикера Госсовета Алексея Прасолова, новым прокурором региона может стать Артем Николаев

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии ИА «Сусанин» сообщили, что в настоящее время Сергей Панов продолжает работу в регионе.

Наша справка: Панов Сергей Валентинович, родился в 1958 году в Пермской области. Государственный советник юстиции 2 класса.

Образование: высшее юридическое.

Профессиональная карьера: после окончания Свердловского юридического института в 1983 году на следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры Удмуртской Республики занимал должности: стажер, старший следователь, заместитель прокурора, прокурор г. Сарапула , заместитель, первый заместитель прокурора Удмуртской Республики, с ноября 2003 года по март 2008 года прокурор Томской области

С 25 марта 2008 года и по настоящее время — прокурор Удмуртской Республики.

Николаев Артем Юрьевич, родился 4 августа 1966 года в Казани . Государственный советник юстиции 3 класса. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета.

В органах прокуратуры с 1990 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Вахитовского района, помощником прокурора Казани, заместителем прокурора Авиастроительного района, первым заместителем прокурора Казани, Зеленодольским городским прокурором.

С 2005 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Татарстан . В прокуратуре республики курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, совершенствования физкультурно-спортивного воспитания, осуществлял руководство аттестационной комиссией.

С 2017 года — заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора.