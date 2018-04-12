Райцентр в Хабаровском крае отапливается «с колёс»

Административный центр Нанайского района село Троицкое под конец отопительного сезона столкнулся с дефицитом твёрдого топлива. Как сообщил корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня», шесть поселковых котелен уже второй месяц вынуждены работать «с колёс». Эту информацию озвучили на прошедшем в краевом центре совещании заместителя генпрокурора России Юрия Чайки с руководителями регионов ДФО.

— Ситуация вышла из-под контроля, — признал заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. — Районные власти не справились со своими полномочиями. Глава Нанайского района уже подал в отставку. Сейчас дана команда министерству ЖКХ еженедельно без предупреждения выезжать на место и проверять наличие угля в котельных Троицкого. На сегодняшний день туда 170 тонн угля уже завезено.

Этого хватит лишь на несколько дней, однако в краевом правительстве уже взяли ситуацию на контроль, и в ближайшее время в Троицком будет создан нормативный запас топлива, которого хватит до конца отопительного сезона.

— Дело дошло до абсурда, — возмутился заместитель генерального прокурора России по ДФО Юрий Гулягин . — Троицкое — это же не какой-то отдалённый посёлок на севере края. 180 километров всего-то от Хабаровска ! Простите, туда уголь можно довезти хоть на лошадях! А кочегары там вынуждены размешивать остатки угля с какой-то щепой, чтобы не допустить перемерзания системы. Вы также отвечаете за эти вопросы. Поэтому я предостерегаю вас о недопустимости нарушения законодательства.