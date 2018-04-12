В Краснодаре с 23 апреля начнут выдавать льготные карты для катания на аттракционах

Краснодар . 12 апр. — Новая Кубань. Льготной услугой могут воспользоваться многодетные семьи, зарегистрированные на территории города. Для того, чтобы получить карту с 4000 бонусов (один бонус эквивалентен рубля — прим. «НК»), одному из родителей необходимо предоставить в МУП «Парки, инвестиции, туризм» паспорт, справку из соцзащиты о статусе многодетной семьи и ее копию. Сама карта стоит 100 рублей, получить ее можно будет с 23 апреля в кассе детской зоны парка «Городской сад» в будние дни с 10 до 19 часов в мае и апреле 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Бонусы на карте будут действительны целый год, до 20 апреля 2019 года. Потратить их многодетные семьи могут в четырех парках Краснодара — Солнечный остров, Городской сад, Чистяковская роща, им. 30-летия Победы. В МУП «Парки, инвестиции, туризм» также добавили, что перечень аттракционов, участвующих в акции, будет размещен на кассах парков. Кроме этого, в городских парках кубанской столицы продолжает действовать программа «Социальная среда». В каждый третий день рабочей недели на многие аттракционы установлены существенные скидки.