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Омск получит 500 млн рублей на пополнение парка дорожной техники
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Омск получит 500 млн рублей на пополнение парка дорожной техники 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области выделит администрации Омска 500 млн рублей на пополнение и обновление парка дорожной техники, сообщила в четверг журналистам мэр города Оксана Фадина. Сегодня автопарк Омска укомплектован только наполовину, возраст некоторых машин превышает 50 лет.
Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что из Омской области поступает много жалоб на качество дорог.
"Мы нуждаемся в 1111 единицах техники, но есть только половина. Я сегодня обратилась к губернатору (врио губернатора Александр Бурков — прим. ТАСС) с предложением увеличить объем финансирования по дорожному хозяйству. Губернатор согласился и обещал выделить 500 млн рублей", — сказала Фадина.
Она отметила, что некоторые машины были произведены еще в 60-70-е года прошлого века. «Она может работать только в одну смену», — подчеркнула мэр.
По ее словам, в 2018 году в Омской области выпало меньше снега, чем в 2017, за этот зимний сезон из города было вывезено всего на 80 тыс. кубов или 10% меньше снега, чем в прошлом. «Жители и автомобилисты говорили, что отмечается положительная динамика, но считать, что все хорошо, не стоит», — считает Фадина.
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