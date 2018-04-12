Омск получит 500 млн рублей на пополнение парка дорожной техники

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что из Омской области поступает много жалоб на качество дорог.

"Мы нуждаемся в 1111 единицах техники, но есть только половина. Я сегодня обратилась к губернатору (врио губернатора Александр Бурков — прим. ТАСС) с предложением увеличить объем финансирования по дорожному хозяйству. Губернатор согласился и обещал выделить 500 млн рублей", — сказала Фадина.

Она отметила, что некоторые машины были произведены еще в 60-70-е года прошлого века. «Она может работать только в одну смену», — подчеркнула мэр.

По ее словам, в 2018 году в Омской области выпало меньше снега, чем в 2017, за этот зимний сезон из города было вывезено всего на 80 тыс. кубов или 10% меньше снега, чем в прошлом. «Жители и автомобилисты говорили, что отмечается положительная динамика, но считать, что все хорошо, не стоит», — считает Фадина.