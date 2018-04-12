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В центре Петрозаводска может появиться крытый паркинг
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В центре Петрозаводска может появиться крытый паркинг 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Уже и место присмотрели — улица Красная.
В администрации Петрозаводска обсудили, как решить проблему нехватки в столице Карелии парковочных мест. Сегодня это одна из самых актуальных задач для города: на 1000 жителей Петрозаводска приходится 440 автомобилей. Это самый высокий показатель на Северо-Западе Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба мэрии, решить проблему помог бы крытый паркинг в центре города. Подобная идея может быть реализована на улице Красной: там в перспективе возможно возведение за счет инвестора общественно-делового центра с парковочной зоной.
Есть также предложение инвестора по организации парковки на Лесном проспекте. Она могла бы быть удобна тем, кто приезжает в Петрозаводск на личных автомобилях и предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте, а также для любителей лыжных прогулок. Кроме того, обсуждается обустройство парковочных мест в рамках реконструкции железнодорожного вокзала.
Глава Петрозаводска поручила создать совместно с депутатами Петрозаводского городского Совета рабочую группу для организации парковочного пространства в центре города.
По материалам: ptzgovorit.ru
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