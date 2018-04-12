В Осиново пройдет митинг против «мусорного» завода

Администрация села Осиново разрешила провести митинг против мусоросжигающего завода. Он пройдет в воскресенье, 15 апреля, около магазина на улице Октябрьская, 22.

Аналогичный митинг должен был состояться 7 апреля на местном стадионе. Однако администрация его не согласовала, пишет «Коммерсантъ».

Строительство «мусорного» завода планируют начать осенью и закончить к 2022 году. Инвесторы завода уже набирают сотрудников.

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