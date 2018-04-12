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В Подмосковье выполняются планы по увеличению производства молока
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В Подмосковье выполняются планы по увеличению производства молока 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Программа увеличения объема производства молока реализуется в Подмосковье соответствии с планом, развитие молочного животноводства идет хорошими темпами, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Второй день рабочей поездки делегации Подмосковья во Францию начался со встречи с Агропромышленной палатой и компаниями-производителями региона Овернь-Рона-Альпы. На встрече присутствуют производители, мясной продукции, пива, молочной продукции, дистрибьюторы.
«Один из приоритетов — животноводство и переработка молока. У нас есть цель — миллион тонн молока к 2020 году, мы ее успешно выполняем. В области молочного животноводства наблюдается определенный бум», — сказал Буцаев.
Он отметил, что Подмосковье компенсирует инвесторам около трети от капитальных затрат при строительстве молочных ферм.
Трехдневный визит во Францию проходит по поручению губернатора Московской области, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.
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