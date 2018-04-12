«Вид из окна удручающий»: у домов в «Парковом» устроили свалку строительного мусора

В редакцию 74.ru обратились жители дома в микрорайоне «Парковый». Они поделились фотографиями, на которых видно, что горы мусора со стройки свозят на участок под их окнами.

— Прошу помочь разобраться с горами мусора на строительной свалке, — написал житель дома № 31 на улице Александра Шмакова. — Строительные компании с 2014 года свозят сюда свой мусор. Вид из окна удручающий.

Найти того, кто устроил свалку возле жилых домов, оказалось нелегко. В самом микрорайоне «Парковый» работы сейчас ведут несколько застройщиков — «ЮУ КЖСИ», ООО «Трест „Магнитострой“, „Челябинскгражданстрой“ и „КПДиСК“. Если проехать километр от микрорайона, также можно увидеть другие стройки компаний „Доступное жильё“, „Серебряный ключ“ и застройщика ЖК „Яркая жизнь“.

— Наша компания возводит в микрорайоне „Парковый“ два объекта, — сообщили 74.ru в АО „ЮУ КЖСИ“. — Это дома со строительными адресами Александра Шмакова № 13 (стр.) и № 4 (стр.), там идёт возведение монолитного каркаса. Вывоз мусора на этом этапе не требуется. В доме № 13 уже ведутся отделочные работы. На территории стройплощадки мы с самого начала установили спецконтейнер объёмом в 12 кубометров, в него маляры и штукатуры сбрасывают остатки мусора. Вывоз этих отходов на челябинский полигон ТБО по договору выполняет ООО „ТранТехСервис“.

В ООО „Трест „Магнитострой“ также прокомментировали, что сейчас их дома находятся в высокой степени готовности, и строительного мусора от них нет.

74.ru выяснил, что участок, где складируют строительный мусор, официально не входит в территорию „Паркового“. По сведениям публичной кадастровой карты, земля относится к Сосновскому району.

— Этот участок действительно относится к деревне Маховички, — уточнили в администрации Сосновского района. — Это земли сельскохозяйственного назначения. И складирование мусора на этой территории недопустимо. Мы обеспокоены этой информацией и обязательно её проверим. Мы уже направили задание в отдел экологии, который в ближайшее время осмотрит участок.