Более 2 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольном матче 12 апреля 

Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тысяч человек. Среди них сотрудников полиции и Росгвардии — около 1,5 тысяч человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — порядка 700 человек, также будет задействовано порядка 200 народных дружинников.
К работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.
Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории. Напоминаем, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.