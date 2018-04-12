Глеб Никитин примет участие во втором заседании совета по делам молодежи при губернаторе

фото Евгении ГерманГлеб Никитин примет участие во втором заседании совета по делам молодежи при губернаторе13 апреля в Кремле состоится второе заседание совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области . В мероприятии примет участие глава региона Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, на заседании будут представлены проектные бюро, сформированные в совете, а также мероприятия, которые планируется провести в 2018 году.

Напомним, для участия в конкурсе в состав совета по делам молодежи было подано 122 заявки. Конкурсная комиссия оценивала инициативы кандидатов по совершенствованию молодежной политики на территории региона.

Во второй этап отбора прошли 42 представителя научного сообщества, молодежных общественных организаций, молодых парламентариев, руководителей органов, реализующих государственную молодежную политику в городских округах Нижегородской области, набравшие наибольшее количество баллов.