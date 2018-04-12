Стоимость насосов для шахт в Кузбассе снизится на 20-30% благодаря открытию завода

Завод расположен на базе бывшего угольного предприятия, где создали два уникальных лабораторных блока по металлографии и химии. Станции будут выпускать на основе технологии ведущего немецкого производителя Hauhinko — СЭР «Хаухинко Рус». Задача проекта, по словам Магазова, не просто привезти зарубежную технологию, но и внедрить в нее имеющиеся отечественные разработки. «К концу этого года мы выйдем на стопроцентную локализацию производства насосного оборудования с затратами примерно 100 млн рублей в год на производство насосов», — отметил Магазов.

Инвесторами проекта выступили компания «Сибирьэнергоресурс», а также фонд «Компас», который будет финансировать развитие инфраструктуры опытного производства. «Инвестиции в проект составили порядка 160 млн рублей», — сказал Магазов. По его словам, локализация производства позволит снизить на 20-30% стоимость насосов, которые используются на угольных шахтах и металлургических предприятиях.

Кемеровская область — ведущий угольный регион РФ, в котором добывается около 60% всего отечественного угля, работает 42 шахты и 51 разрез. Доля иностранного оборудования на угольных предприятиях Кемеровской области составляет 40-80%, поэтому проблема импортозамещения — одна из основных для Кузбасса.