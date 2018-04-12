Стоимость насосов для шахт в Кузбассе снизится на 20-30% благодаря открытию завода 

КЕМЕРОВО, 12 апреля. /ТАСС/. Первый в России завод по выпуску насосных и гидравлических станций открылся в четверг в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Инвестиции в проект локализации производства составили 160 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор «Сибирского научно-производственного объединения», занимающегося софинансированием программы по локализации производства, Сергей Магазов.
Завод расположен на базе бывшего угольного предприятия, где создали два уникальных лабораторных блока по металлографии и химии. Станции будут выпускать на основе технологии ведущего немецкого производителя Hauhinko — СЭР «Хаухинко Рус». Задача проекта, по словам Магазова, не просто привезти зарубежную технологию, но и внедрить в нее имеющиеся отечественные разработки. «К концу этого года мы выйдем на стопроцентную локализацию производства насосного оборудования с затратами примерно 100 млн рублей в год на производство насосов», — отметил Магазов.
Инвесторами проекта выступили компания «Сибирьэнергоресурс», а также фонд «Компас», который будет финансировать развитие инфраструктуры опытного производства. «Инвестиции в проект составили порядка 160 млн рублей», — сказал Магазов. По его словам, локализация производства позволит снизить на 20-30% стоимость насосов, которые используются на угольных шахтах и металлургических предприятиях.
Как рассказал собеседник агентства, продукция завода будет востребована такими крупными российскими потребителями, как "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) и "Распадская". Более того, в начале 2019 года предприятие начнет поставки насосов за рубеж, в частности, в юго-восточную Азию и Японию.
Кемеровская область — ведущий угольный регион РФ, в котором добывается около 60% всего отечественного угля, работает 42 шахты и 51 разрез. Доля иностранного оборудования на угольных предприятиях Кемеровской области составляет 40-80%, поэтому проблема импортозамещения — одна из основных для Кузбасса.