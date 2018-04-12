Глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов поздравил россиян с Днём космонавтики. Об этом парламентарий написал на своей странице в Instagram.
«С Днём космонавтики! Горжусь своим заместителем по Комитету — Героем России, лётчиком-космонавтом Еленой Серовой, надёжным замом, принципиальным человеком, искренне переживающим за проблемы экологии», — отметил Бурматов.
День космонавтики — памятная дата, отмечаемая в честь первого полёта человека в космос, который советский космонавт Юрий Гагарин совершил 12 апреля 1961 года.