Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram

Представители Роскомнадзора обратились к Таганскому районному суду с требованием немедленно заблокировать Telegram, если иск ведомства будет удовлетворен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — заявил представитель регулятора на подготовительном заседании 12 апреля.

Журналисты отмечают, что адвокаты ответчика не присутствовали на подготовительном заседании. Рассмотрение иска по делу Telegram назначено на 13 апреля.