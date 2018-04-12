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Житель Пермского края приютил лошадь, а через год нашёлся её хозяин
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Житель Пермского края приютил лошадь, а через год нашёлся её хозяин 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Потерявшуюся лошадь приютил у себя житель Бардымского района. Она жила у него почти год, пока не нашёлся хозяин. Теперь тот, кто о неё заботился пытается взыскать с владельца кобылы затраченные на её содержание деньги.
Как рассказали в службе судебных приставов, жители Бардымского района нашли лошадь. Они пытались узнать, не заявлял ли кто-то о пропаже, обращались в администрации соседних сельских поселений. Однако животное никто не искал и один из местных жителей взял кобылу к себе. Лошадь провела у него около года. Но неожиданно объявился законный владелец. Он заявил, что намерен вернуть животное себе. Однако компенсировать средства, затраченные на её временное содержание, не пожелал.
Мужчина, который ухаживал за животным, обратился в суд, который встал на его сторону и обязал хозяина лошади выплатить ему 90 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, однако он по-прежнему уверен, что ничего не должен спасителю кобылы. В результате на лошадь наложили арест и оставили на ответственное хранение приютившему её мужчине. Сейчас определяют стоимость животного. Если хозяин не выплатит деньги, то кобылу продадут.
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