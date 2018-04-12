Ещё
Воронежские общественники попросили нового мэра спасти памятник фрегату «Меркурий»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежские общественники попросили нового мэра спасти памятник фрегату «Меркурий» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Крен постамента корабля достиг критического значения. Члены общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой принять меры по сохранению памятника фрегату «Меркурий» на воронежском водохранилище». Открытое письмо они опубликовали в среду, 11 апреля. Они отметили, что памятник является значимой достопримечательностью и напоминает о строительстве Петром I флота на реке Воронежа. Макет корабля установили на воронежском водохранилище в 1972 году, однако уже к началу 2000-х годов стало понятно, что постамент памятника необратимо разрушается, и требуются работы по его восстановлению. В 2006 году их стоимость оценили в 200 тыс. рублей, но денег на реставрацию так и не нашли. В 2015 году бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин предложил снять корабль с постамента для детального обследования памятника. К 2015 году крен постамента составил уже 47%, а угол наклона приблизился к критическому значению. В мэрии рассматривали вариант реконструкции памятника и переноса его в парк «Алые паруса» или воссоздание по исходным чертежам, если восстановление окажется невозможным. Однако за три года в этом отношении так ничего и не сделали. Елена ГончароваФото — Антон Позднухов
Вести Воронеж: последние новости
Жителей Воронежа предупредили о подтоплении кладбищ В Воронеже сотрудники ФСБ перекрыли работавший 2 года нелегальный канал миграции «Вернула бы тот день». В Воронеже осудили женщину, убившую подругу на глазах 9-летнего сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода158
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»32
Экс-президент США дал разумный совет Трампу229
Рубль начал утро с очередного падения117
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая181
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение