Воронежские общественники попросили нового мэра спасти памятник фрегату «Меркурий» 

Крен постамента корабля достиг критического значения. Члены общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой принять меры по сохранению памятника фрегату «Меркурий» на воронежском водохранилище». Открытое письмо они опубликовали в среду, 11 апреля. Они отметили, что памятник является значимой достопримечательностью и напоминает о строительстве Петром I флота на реке Воронежа. Макет корабля установили на воронежском водохранилище в 1972 году, однако уже к началу 2000-х годов стало понятно, что постамент памятника необратимо разрушается, и требуются работы по его восстановлению. В 2006 году их стоимость оценили в 200 тыс. рублей, но денег на реставрацию так и не нашли. В 2015 году бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин предложил снять корабль с постамента для детального обследования памятника. К 2015 году крен постамента составил уже 47%, а угол наклона приблизился к критическому значению. В мэрии рассматривали вариант реконструкции памятника и переноса его в парк «Алые паруса» или воссоздание по исходным чертежам, если восстановление окажется невозможным. Однако за три года в этом отношении так ничего и не сделали. Елена ГончароваФото — Антон Позднухов