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Порошенко обсудил с Мэй усиление антироссийских санкций
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Порошенко обсудил с Мэй усиление антироссийских санкций 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили усиление санкций против России.
Так, Мэй осудила «российскую агрессию» на Донбассе и в Крыму. Порошенко поблагодарил британского премьера «за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма», следует из сообщения официального интернет-представительства украинского лидера.
Кроме того, Порошенко выразил солидарность с британской позицией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании.
Также политики обсудили вопрос усиления санкций в ответ на «агрессивные действия России».
Отмечается, что президент Украины пригласил Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, во вторник стало известно, что законопроект о санкциях США в отношении России по делу Скрипаля, представленный членом Палаты представителей от демократов Хоакином Кастро и его коллегой-республиканцем Майком Тернером, дополнили главой о «госдолге России».
Законопроект предполагает полный запрет для американских граждан заключать сделки и осуществлять иные операции с компаниями, связанными с государственным долгом России. Среди таких организаций были названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие финучреждения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему американский минфин был испуган усилением антироссийских санкций.
Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию — за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций.
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