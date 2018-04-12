Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Днем космонавтики, который отмечается сегодня, в годовщину первого полета человека в космос.
«12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин первым совершил космический полет, положив начало новой эре в истории человечества. Это достижение стало доказательством научного и технологического величия нашей страны, свидетельством таланта ее ученых и инженеров, отваги первых космонавтов», — говорится в поздравлении.
«Петербург по праву занимает важнейшее место в становлении отечественной космонавтики, — отметил Макаров. — Здесь создавали первые ракетные двигатели, разрабатывали новые космические аппараты. Ленинградцы участвовали в создании знаменитого «Лунохода». Огромный вклад в подготовку специалистов для Воздушно-космических сил России вносит Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Передовые высокотехнологичные разработки петербургских инженеров и конструкторов используются для решения сложнейших задач по освоению внеземного пространства и укреплению национальной безопасности России».
Председатель ЗакСа пожелал всем работникам космической отрасли, их семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на службе Отечеству.